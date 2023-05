I dirigenti nerazzurri avranno più margine di manovra rispetto alle ultime sessioni estive di calciomercato per via dei ricavi derivanti dalla Champions.

Nel corso del suo intervento a Radio Sportiva Fabrizio Biasin ha chiarito quali saranno i paletti che l’Inter dovrà rispettare sul mercato. “Gli obiettivi che ha raggiunto la squadra di Inzaghi portano nelle casse dell’Inter oltre 100 milioni di euro”.

Champions League

“Questi soldi permettono all’Inter di non avere problemi gestionali per questo e per l’anno prossimo. Poi c’è il discorso mercato: se prima, oltre a un mercato a costo zero, i dirigenti dovevano portare soldi in cassa, ora secondo me l’Inter potrebbe permettersi di fare un mercato a costo zero. Da quello nessuno può scappare in Italia“.

