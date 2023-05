Andrea Paventi ha detto la sua riguardo l’infortunio di Joaquin Correa e del match di domani tra Inter e Atalanta

Sull’infortunio di Joaquin Correa, Andrea Paventi si esprime così, con un occhio alla partita di domani sera tra Inter e Atalanta:

CORREA E INTER- «Correa? Negli ultimi mesi i quattro attaccanti hanno giocato praticamente gli stessi minuti. Non averlo per la partita con l’Atalanta e col Torino è una rotazione in meno. Lo sa Inzaghi, che in meno di 72 ore voleva far riposare uno dei due attaccanti titolari di Roma. Mancano tre partite e anche quella di domani dove ti giochi la qualificazione Champions League è molto importante».

L’articolo Paventi su Inter: «Stop di Correa Inzaghi sa bene che…» proviene da Inter News 24.

