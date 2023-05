L’ex allenatore Arrigo Sacchi, di solito molto critico verso il tecnico nerazzurro, questa volta ne tesse le lodi.

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport sostiene che l’esito della finale di Champions League non è scontato. “I nerazzurri stanno bene fisicamente e bisogna fare i complimenti a Simone Inzaghi, bravo allenatore e persona educata. Ha portato la squadra al top proprio nell’istante decisivo. Ed è talmente saggio da non reagire quando sostituisce i giocatori e questi escono dal campo scuotendo la testa in segno di malcontento”.

Simone Inzaghi

“Inzaghi ha ottenuto risultati importanti, ha vinto due coppe, e contro il Manchester City il risultato non è scritto. Hanno grandi qualità, d’accordo. Guardiola ha saputo dare una svegliata a tutto il gruppo, adesso attaccano gli spazi, si muovono sul campo, non si basano soltanto sulla tecnica. Ma l’Inter, credetemi, ha le sue possibilità perché noi italiani, nei momenti importanti, sappiamo esserci sempre, tiriamo fuori quel qualcosa in più che altri non hanno. E’ una nostra virtù che va protetta. Diciamo che il City, per vincere la coppa, deve guadagnarsela. E dovrà sudare parecchio, perché l’Inter ha elementi in grado di mettere in difficoltà chiunque. Guardiola sa di non poter sbagliare nulla perché, quando sbagli contro un tattico come Inzaghi, il tattico non ti perdona“.

L’articolo Sacchi: “Bisogna complimentarsi con Inzaghi, Guardiola sa di non poter sbagliare contro un tattico come lui” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG