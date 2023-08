Pessina: «Inter tra le più forti d’Europa. Gagliardini e D’Ambrosio ci aiuteranno». Le parole del centrocampista del Monza

Matteo Pessina, capitano del Monza, a Sky Sport ha parlato della partita contro l’Inter e dei due ex nerazzurri Gagliardini e D’Ambrosio.

«Una partenza così e così perché alla prima con una squadra come l’Inter a casa loro reduci dall’anno scorso, ci aspettavamo altro: però è una delle squadre più forti d’Europa. Gagliardini? E’ un ragazzo molto intelligente, è un giocatore esperto: ci può dare un grosso contributo. Anche D’Ambrosio è un giocatore d’esperienza che può darci tanto in spogliatoio e in campo».

