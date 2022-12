Sono queste le parole di Emmanuel Petit, l’ex campione del mondo francese sul sito Mega Casino parla di Giroud.

Ecco le parole del francese, Emmanuel Petit, ex campione del mondo e d’Europa che parla di Giroud al portale Mega Casino: “Non molto tempo fa sentivo dire che non meritava le medaglie che ha vinto nella sua carriera. Cosa? Perché? L’ho sentito dire anche in Inghilterra da ex giocatori e opinionisti in TV. Ho pensato che fosse così irrispettoso nei confronti di Giroud.“

Conclude sull’attaccante del Milan: “Hanno dimenticato cosa significa essere un calciatore professionista? Non si tratta solo di abilità con la palla, di segnare gol spettacolari, ma anche di determinazione. Giroud è un esempio per tutti coloro che vogliono diventare calciatori professionisti.” Così sulla punta francese forse mai veramente apprezzata nonostante i titoli vinti.

