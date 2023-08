L’ex difensore Fabio Petruzzi si è espresso sul campionato alle porte e sulla forza delle rose, mostrando preoccupazione per la Juventus

Fabio Petruzzi ha concesso un’intervista a TMW Radio in cui tocca i temi più caldi del panorama calcistico odierno, soprattutto l’imminente campionato.

Secondo l’ex difensore, la Juventus avrebbe le carte giuste per ambire alla vetta della classifica:

LE PAROLE– «Si sono indebolite tutte, l’unica che mi preoccupa è la Juventus. Perché non farà le coppe europee, viene da un’annata difficilissima per le varie vicende extra-campo e vorrà dimostrare che è stato solo una stagione anomala. Per me la Juventus forse è la favorita».

