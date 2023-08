Il giornalista Fabrizio Biasin ha speso qualche parola per Romelu Lukaku, ex attaccante dell’Inter ora accostato alla Juventus

Tra le righe del proprio editoriale per Libero, il giornalista Fabrizio Biasin si concentra su Romelu Lukaku, ex chiacchieratissimo attaccante dell’Inter ora accostato alla Juventus:

L’EDITORIALE– Secondo recenti e credibili ricostruzioni (l’ultima del Corriere della Sera), il colosso belga parlava con la Juve da mesi e si è promesso ai bianconeri subito dopo la finale di Champions, ovvero poco prima di pubblicare sui social l’ennesima promessa di amore e fedeltà ai suoi ormai ex tifosi. Questa mancanza di chiarezza ha fatto incazzare chi lo ha coccolato nei mesi bui del suo infortunio e mette in allarme i suoi probabili, futuri sostenitori. La campagna mediatica che ha trasformato il “gigante buono e fortissimo” in una sorta di “orco cattivo e sopravvalutato” è di sicuro esagerata. La verità è una sola: Lukaku era ed è un gran bomber, ma pure una persona per nulla affidabile.

