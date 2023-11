Phillips Juve ancora più vicini: il City ha già detto sì a quella richiesta. Il centrocampista inglese è in pole per gennaio

Secondo La Gazzetta dello Sport Kalvin Phillips si sta avvicinando alla Juventus. L’inglese è ai margini del suo club, tanto che Giuntoli e Manna hanno già incassato dal Manchester City il sì per il prestito secco. Ieri Guardiola, nel post Chelsea, ha sostanzialmente aperto alla sua cessione.

Il giocatore non vuole perdere l’Europeo e ha già espresso un gradimento di massima per la Signora. Alla Continassa, registrato il primo sì per l’inglese, proseguono le valutazioni.

