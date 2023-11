Matri: «La Juve se la giocherà per lo scudetto grazie ad Allegri, ma anche se compra loro due non è al livello dell’Inter». Le parole dell’ex attaccante bianconero

Alessandro Matri, ex attaccante della Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l’Inter del 26 novembre. Le sue dichiarazioni:

ALLEGRI – «Sì è il valore aggiunto della Juventus. Ha compattato la squadra e l’ha resa solida: il gioco non è ancora bellissimo però sta esaltando i singoli. Pian piano valorizzerà gli attaccanti. Mi aspettavo più gol da Vlahovic e Chiesa, ma hanno l’attenuante dei problemi fisici. Nella Juve del nostro primo scudetto, quello del 2011-12 con Conte, segnavamo un po’ tutti come quest’anno tano che il migliore marcatore sono stato io con 10 gol».

SCUDETTO JUVE – «Sulla carta, anche senza Coppa, i bianconeri hanno una rosa inferiore rispetto a Inter, Milan e Napoli. Però se la Juve continuerà con questo spirito e a marzo si trova ancora lì può dire la sua. Mercato? Berardi e Phillips non basterebbero per pareggiare il livello dell’Inter. Il 26 non credo sarà decisivo, ma per la Juve sarà un bell’esame».

