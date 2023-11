Soulé brilla anche contro l’Inter, Gazzetta gli dà 7 in pagella: «Un piacere per gli occhi». L’argentino molto positivo anche a San Siro

Nonostante la sconfitta del suo Frosinone, lo juventino Matias Soulé convince anche a San Siro contro l’Inter

La Gazzetta dello Sport gli assegna un 7 in pagella: «Un piacere per gli occhi: sai che va sul sinistro ma è difficile fermarlo». Meno positivo l’altro bianconero Barrenechea (5,5): «Buone movenze, anche una discreta intraprendenza iniziale. Ma poi vai a pesare il suo match con i centrocampisti dell’Inter e i conti non tornano».

The post Soulé brilla anche contro l’Inter, Gazzetta gli dà 7 in pagella: «Un piacere per gli occhi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG