Tudor al Napoli, è lui il favorito per il dopo Garcia: ma non ha ancora detto sì… Ultime sul probabile avvicendamento in panchina

Al termine di Napoli-Empoli, direttamente dal suo ufficio al Maradona, Aurelio De Laurentiis ha telefonato due volte a Igor Tudor e al suo agente per sostituire Rudi Garcia.

Gli ha proposto un contratto di 7 mesi con opzione di rinnovo fino al 2025 a favore del club. Il tecnico croato ex Juventus non ha accettato subito, ma nemmeno rifiutato. Intanto è stata anticipata di un giorno la ripresa degli allenamenti: martedì e non più mercoledì.

The post Tudor al Napoli, è lui il favorito per il dopo Garcia: ma non ha ancora detto sì… Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG