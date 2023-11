Nazionali Juve, la Continassa si svuota: tutti i convocati e i rispettivi impegni durante la sosta di novembre

Ultima pausa per gli impegni delle Nazionali del 2023 per i giocatori della Juventus: in Europa si chiudono le qualificazioni al Euro 2024.

LE SFIDE EUROPEE

ITALIA (Locatelli, Kean, Gatti, Chiesa, Cambiaso) – Partite decisive per gli Azzurri, che devono costruirsi la qualificazione contro la Macedonia del Nord prima a Roma e soprattutto contro l’Ucraina, lunedì 20 novembre a Leverkusen

FRANCIA (Rabiot) – Già qualificato il gruppo di Adrien, che sarà impegnato contro Gibilterra in casa, prima, e contro la Grecia ad Atene, poi.

SERBIA (Kostic, Vlahovic) – Punta a mantenere il secondo posto che vale gli Europei la Serbia, che prima gioca un’amichevole in Belgio, poi il 19 è chiamata dalla sfida interna contro la Bulgaria.

TURCHIA (Yildiz) – Già qualificata anche la Nazionale turca, che prima gioca un’amichevole con la Germania e poi conclude il suo girone contro il Galles il 21 novembre

POLONIA (Szczesny) – Il secondo posto, pur con una partita in più, è a un solo punto per la Nazionale di Tek, che quindi si gioca tutte le sue carte con la Repubblica Ceca il 17, per poi attendere gli ultimi verdetti giocando un’amichevole con la Lettonia il 21.

OLTREOCEANO

STATI UNITI (McKennie) – Doppia sfida di CONCACAF Nations League per gli USA, che sfidano Trinidad e Tobago, andata e ritorno, nella notte italiana del 17 e del 21 novembre.

BRASILE (Bremer) – Qualificazioni Mondiali per i Verdeoro. Prima la Colombia il 17, poi il derby sudamericano con l’Argentina nella notte italiana del 22.

LE NAZIONALI UNDER

ITALIA UNDER 21 (Miretti) – Doppio impegno in trasferta per gli Azzurrini, per le qualificazioni agli Europei di categoria: prima con San Marino il 16, poi con l’Irlanda il 21.

INGHILTERRA UNDER 21 (Iling-Junior) – Stessa competizione per la Nazionale inglese di Samuel, che gioca il 18 e il 21 contro Serbia e Irlanda del Nord

OLANDA U19 (Huijsen) – Qualificazione agli Europei di categoria anche per l’Olanda di Huijsen: in campo il 15, il 18 e il 21 contro Luseemburgo, Azerbaijan e Bosnia Erzegovina

BELGIO U20 (Nonge) – Doppia amichevole con la Francia U20, il 18 e il 21 novembre.

IL CALENDARIO

Olanda U19 – Lussemburgo U19 – 15.11 – h. 18.00 – Qual. Euro U19

Belgio – Serbia – 15.11 – h. 20.45 – Amichevole

San Marino U21 – Italia U21 – 16.11 – h. 18.30 – Qual. Euro U21

Colombia – Brasile – 17.11 – h. 01.00 – Qual. Mondiali 2026

Stati Uniti – Trinidad e Tobago – 17.11 – h. 03.00 – CONCACAF Nations League

Germania – Turchia – 17.11 – h. 20.45 – Amichevole

Italia – Macedonia del Nord – 17.11 – h. 20.45 – Qual. Euro 2024

Polonia – Repubblica Ceca – 17.11 – h. 20.45 – Qual. Euro 2024

Belgio U20 – Francia U20- 18.11 – h. 16.00 – Amichevole

Olanda U19 – Azerbaijan U19 – 18.11 – h. 16.00 – Qual. Euro U19

Serbia U21 – Inghilterra U21 – 18.11 – h. 17.00 – Qual. Euro U21

Francia – Gibilterra – 18.11 – h. 20.45 – Qual. Euro 2024

Serbia – Bulgaria – 19.11 – h. 15.00 – Qual. Euro 2024

Ucraina – Italia – 20.11 – h. 20.45 – Qual. Euro 2024

Trinidad e Tobago – Stati Uniti – 21.11 – h. 01.00 – CONCACAF Nations League

Belgio U20 – Francia U20- 21.11 – h. 16.00 – Amichevole

Bosnia Erzegovina U19 – Olanda U19 – 21.11 – h. 18.00 – Qual. Euro U19

Irlanda U21 – Italia U21 – 21.11 – h. 18.30 – Qual. Euro U21

Grecia – Francia – 21.11 . h. 20.45 – Qual. Euro 2024

Galles – Turchia – 21.11 . h. 20.45 – Qual. Euro 2024

Polonia – Lettonia – 21.11 – h. 20.45 – Amichevole

Inghilterra U21 – Irlanda del Nord U21 – 21.11 – h. 20.45 – Qual. Euro U21

Brasile – Argentina – 22.11 – h. 01.30 – Qual. Mondiali 2026

The post Nazionali Juve, la Continassa si svuota: tutti i convocati e i rispettivi impegni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG