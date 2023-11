Retroscena De Laurentiis: ha richiamato Conte che gli ha detto di nuovo no. L’ex Juve rifiuta di nuovo la panchina del Napoli

Come racconta La Gazzetta dello Sport al momento Aurelio De Laurentiis sta aspettando la risposta definitiva di Tudor, che l’unica pista veramente concreta per il dopo Rudi Garcia al Napoli.

Perché Antonio Conte, nonostante un nuovo sondaggio, non è disponibile a entrare in corsa. Walter Mazzarri è stimato dal presidente che difficilmente però, per principio, riprenderà un tecnico che ha già avuto, dunque rimane Fabio Cannavaro. Ieri i due hanno chiacchierato, scambiato delle idee, nulla però che possa apparire come approccio di trattativa.

