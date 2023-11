Phillips Juve, il City vuole darlo ai bianconeri! Incontro a Londra con l’entourage del centrocampista inglese

La Gazzetta dello Sport questa mattina rende conto del bltiz londinese del calciomercato Juve. Giuntoli e Manna tra lunedì e ieri, prima del rientro in Italia, hanno incontrato diversi procuratori.

Compresa l’agenzia che cura gli interessi di Fagioli (fresco di rinnovo) e anche di Kalvin Phillips, in questo momento in pole nei ragionamenti della Juve visto che il City – a differenza del Tottenham per Hojbjerg – ha aperto al prestito. E il club campione d’Europa preferirebbe vedere Phillips in Italia piuttosto che in Premier con Tottenham o Newcastle.

