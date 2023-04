Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio, ha parlato delle condizioni di suo papà fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano

Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio, ha parlato delle condizioni di suo papà fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano.

PAROLE – «Sono ammirato dalla forza e dall’impegno con cui mio papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche, è ancora in un ambito intensivo, quindi questo va tenuto sempre in considerazione, ma adesso l’ho trovato di buon umore. E’ un esempio. Se ha visto Milan-Napoli di Champions? Questo sicuro».

