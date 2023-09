Nicholas Pierini, attaccante del Venezia secondo in classifica con 7 punti, è l’attuale capocannoniere della Serie B con 3 gol. Si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.

IL MOMENTO DEL VENEZIA – «Siamo ripartiti dal buon finale di maggio, sembra che questi mesi non siano passati. Non molliamo mai: puoi rimontare come con la Samp, puoi non riuscirci come col Cosenza, resta lo stesso approccio. É un fatto mentale».

LA RIVOLUZIONE – «A inizio stagione Vanoli ci aveva detto che avrebbe voluto lasciare il 3-5-2. Io avevo già giocato col 4-3-3 e col 4-2-3-1. Posso fare il trequartista, la seconda punta o anche la prima».

L’ANNO SCORSO GIOCAVA MENO – «Ho pensato ad allenarmi bene e sono stato comunque il secondo miglior marcatore del Venezia. Quest’anno ho fatto capire al mister che voglio continuità. Spero continui a darmela».

PARAGONE CON BERARDI – «Appena fai qualcosa di buono in Italia ti accostano subito a un grande. É sbagliato, siamo tutti diversi. Io so chi sono, altri rischiano di bruciarsi».

RAPPORTO CON PAPA’ ALESSANDRO – «Ci vediamo poco ma lui ha sempre un consiglio. Cerca il pelo nell’uovo, grazie a lui sono sempre stato sul pezzo».

VIVERE A VENEZIA – «No, non fa per me»

