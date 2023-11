Julie Piga ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match del Milan Femminile contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto

Le parole di Julie Piga ai canali ufficiali del club in vista del match del Milan Femminile contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto la rossonera:

«Sono stata infortunata per due mesi e questo ha rallentato la mia integrazione con le ragazze ma loro sono fantastiche, si lavora per migliorare insieme giorno dopo giorno. Per vincere una partita bisogna anche evitare di subire gol, concedendo poco agli avversari. Aver concesso pochi gol è un bene, sono soddisfatta del lavoro della squadra. Per me la squadra viene prima di tutto»

The post Piga racconta i primi mesi al Milan Femminile: «La squadra prima di tutto, sulla difesa..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG