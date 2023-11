Il Milan si muove in vista del calciomercato invernale sia in entrata che in uscita. In tal senso ecco le ultime sul futuro di Romero

Cambia tutto? Il Milan si muove in vista del calciomercato invernale sia in entrata che in uscita. In tal senso ecco le ultime sul futuro di Romero:

come riportato da Calciomercato.com fino a qualche settimana fa né la dirigenza né Pioli hanno preso in considerazione la possibilità di lasciar partire Romero, una linea motivata anche dalla partenza di Chukwueze con la Nigeria per la Coppa d’Africa che lo terrà impegnato per il mese di gennaio, ma le parti valuteranno nel corso delle prossime settimane quale sia la miglior strategia per gestire il ragazzo, arrivato in estate a parametro zero e al momento apparso non pronto per un palcoscenico come quello rossonero. Non a caso, negli ultimi giorni si è cominciata a contemplare anche la possibilità di cedere in prestito Romero per consentirgli di trovare continuità nella seconda metà della stagione. Il bivio si avvicina, così come la sfida con l’Udinese: una chance per l’argentino, per il presente e per il futuro.

