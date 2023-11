Rafaela Pimenta, agente del centrocampista della Juventus Paul Pogba, ha parlato a Sky Sport a a margine del Social Football Summit. Le dichiarazioni.

MERCATO DI GENNAIO – «E’ un mercato molto ridotto, di tante sostituzioni di chi è infortunato, o se c’è un bisogno improvviso. E’ un mercato interessante soprattutto per brasiliani, dato che il campionato finisce a dicembre e inizia a marzo. E’ il momento giusto per far venire i brasiliani, così le squadre brasiliane si possono preparare».

COME STA POGBA – «Pogba come solito è ottimista e positivo, E’ un gran lavoratore. Si prepara e al momento in cui sarà possibile, lui è pronto».

