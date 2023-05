L’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti torna sul suo passato interista.

Andrea Pinamonti ha raccontato ai canali ufficiali del Sassuolo le emozioni vissute nell’ultimo anno all’Inter. “Lo scudetto con l’Inter? Come ho detto tante volte, è stato l’anno in cui ho giocato di meno, ma in cui sono cresciuto di più. Perché mi sono rapportato con tanti grandi campioni e con un allenatore che ha un curriculum che parla per lui”.

Antonio Conte

“Mi sono portato via tanto da quell’anno. Quello scudetto, anche se ho giocato poco, lo sento mio e ne vado orgoglioso. Cosa ruberei a Ibrahimovic? Tutto, non riesco a trovargli un difetto come calciatore. A Icardi, invece, ruberei il colpo di testa, visto che non è una mia specialità. Sono maturato molto, prima le critiche mi abbattevano, adesso sono riuscito a migliorarmi. Non do retta a nessuno e sono molto più felice. In campo sono ancora troppo generoso“.

