Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato di due argentini nerazzurri, Lautaro Martinez e Valentin Carboni

Intervistato da TyC Sports, Javier Zanetti ha fatto un focus su due calciatori argentini dell’Inter: Lautaro Martinez e Valentin Carboni.

SU LAUTARO –: «Lautaro Martinez ha una mentalità impressionante. È rispettato dentro e fuori dal campo. È contento all’Inter, sono tranquillo».

SU CARBONI –: «È un ragazzo molto intelligente, viene da una famiglia di calciatori e da quando è con noi non smette di migliorare. Quest’anno è stato una presenza fissa in prima squadra. È giovane, umile, ascolta sempre. È un giocatore in grado di fare in qualunque momento la giocata che fa la differenza. Questo Mondiale Sub 20 gli farà benissimo, ha un futuro enorme davanti. Che sia protagonista in questo Mondiale lo aiuterà moltissimo per il futuro. Lo abbiamo concesso all’Argentina perché credevamo che dovesse giocare».

SUL MONDIALE U20 –: «È un Mondiale e bisogna anche rispettare la Seleccion. Ho parlato con Mascherano e abbiamo deciso così. Siamo felici noi, vediamo felice lui, è importante per la Nazionale e speriamo che arrivi in finale. Valentin è parte dell’Inter. Se non arriverà in finale con l’Argentina, e speriamo di sì, sicuramente tornerà a disposizione per la finale di Champions».

L’articolo Zanetti: «Lautaro è felice qui, Carboni ha un futuro enorme davanti» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG