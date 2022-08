Pinamonti al Sassuolo è ormai questione di ore. Per sbloccare il passaggio in neroverde manca però un dettaglio

Per rifinire il passaggio di Andrea Pinamonti al Sassuolo manca ormai da sistemare qualche dettaglio.

Stando a quanto riportato da SportMediaset non sarà integrato il diritto sulla recompra, ma piuttosto la clausola rescissoria intorno ai 30 milioni di euro, dieci in più di quelli che i neroverdi pagheranno per il cartellino.

L’articolo Pinamonti Sassuolo, un dettaglio da risolvere prima del via libera proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG