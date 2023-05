Carlo Pinsoglio, portiere della Juventus, si racconta in un’intervista al canale Twitch del club bianconero: le sue parole

Carlo Pinsoglio, portiere della Juventus, si è raccontato così in un’intervista concessa al canale Twitch del club bianconero.

PINSOGLIO PRESENTA PERIN – «Ciao sono Mattia Perin, ho tre figli, sono sposato, sono il portiere della Juventus. Vengo da Latina, sono alla Juve da qualche anno e vorrei rimanerci a vita. Spero di finire la mia carriera all’interno della Juventus».

PINSOGLIO PRESENTA SZCZESNY – «Ciao sono Wojciech Szczesny, ho 33 anni, sono polacco. Ho fatto una lunga carriera in Premier League, poi sono arrivato alla Roma e sono alla Juve da 6 anni».

PERCHE’ ALLA JUVE E NON TROVARE CONTINUITA’ ALTROVE – «Per me tornare a casa alla Juve è stato il sogno di una vita dato che sono cresciuto qua. Tornare a casa dopo 7 anni da Serie B e Serie C è stato un sogno. Indossare la maglia della Juve è una gioia immensa, è casa mia».

DOPPIA PARATA DI PERIN CON LO SPORTING – «Sono impazzito illegalmente, che dovevo fare?».

PORTIERE PIU’ FORTE IN ITALIA E IN EUROPA E LA SUA MIGLIOR PARATA– «Tek se no domani poi mi picchia. La miglior parata l’ho fatta in tournée con il Paris, come emozione perché è stata la mia prima partita alla Juventus».

RAPPORTO TRA LORO, COME SI GESTISCE LA LORO PAZZIA– «Non si può gestire, quello che a uno viene in mente lo spara».

FERMARE I TIRI DEGLI ATTACCANTI IN ALLENAMENTO – «Dobbiamo stimolarli i ragazzi, dobbiamo prepararli se no come fanno gol la domenica».

QUALE COMPAGNO NON VORREBBE AVERE COME AVVERSARIO– «Di Maria. Per la pericolosità che ha quando ha la palla tra i piedi».

STAGIONE CON IL MONDIALE IN MEZZO – «Un po’ è stato strano, poi torni ad allenarti come prima».

IDOLO DA BAMBINO E QUANDO HA INIZIATO– «Gigi Buffon e ho iniziato a giocare a 6 anni ma da attaccante».

COM’E’ NATA LA PASSIONE DEL PORTIERE – «Perché siamo pazzi, squilibrati».

MAI ANDATO VICINO AL GOL – «No, sono salito solo una volta da calcio d’angolo quando giocavo a Latina ma nulla».

CHIAMATA DELLA JUVE – «A me ha chiamato da piccolino, avevo 9 anni. Giocavo al Moncalieri. Poi avevo fatto il pre-ritiro un anno ed ero andato a Latina. Poi l’anno dopo mi ha chiamato Filippi e ha detto tu rimani con noi, ero felicissimo. È stata una bella chiamata».

SIVIGLIA – «Abbiamo una carica ed energia pazzesca per giovedì, non vediamo l’ora di arrivarci tutti insieme».

