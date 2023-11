Pioli a colloquio con Moncada prima dell’allenamento alla vigilia di Milan PSG: tutte le ULTIME da Milanello

Giornata di vigilia in casa Milan in vista della sfida di domani a San Siro contro il Paris Saint-Germain.

Prima della rifinitura odierna è andato in scena un colloquio tra Stefano Pioli e Geoffrey Moncada, presente oggi presso il centro sportivo rossonero al fianco della squadra in un momento delicato come quello che sta attraversando il Diavolo.

The post Pioli a colloquio con Moncada prima dell’allenamento: le ULTIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG