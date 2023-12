Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato nel post-partita dopo la pesante vittoria contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo la gara col Sassuolo, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha dichiarato:

«È stata una prestazione sicuramente migliore di quella di Salerno. Ma, anche Rafa lo sa, è giusto aspettarsi di più. Però credo che quando torni da un infortunio, soprattutto per un giocatore con tanta esplosività come lui, non è facile. Ma sta tornando in condizione, oggi secondo me ha fatto un buon lavoro per la squadra. I fischi di alcuni tifosi sono fischi di stima, fischi di affetto perché ci si aspetta tanto e sappiamo che Rafa può dare tanto alla squadra. Niente rimpianti? Deve essere così, è inevitabile che se la stagione finisse oggi qualche rimpianto potremmo averlo. Ma siccome la stagione è ancora lunga dobbiamo finirla dando il massimo in ogni singola partita. Poi possiamo giocare bene, possiamo giocare male, possiamo giocare meglio sicuramente e creare meglio. Oggi l’abbiamo interpretata per come dobbiamo interpretare queste partite. Sono molto contento per come si sono aiutati, per come abbiamo sofferto insieme e come abbiamo voluto vincere la partita. Vittoria per ma No, questa è una vittoria della squadra. La vittoria di un gruppo che durante il mio percorso non si è mai arreso alle difficoltà. Ne abbiamo avute di difficoltà in questi 4 anni, ma tante. Ma le abbiamo sempre superate credendo in noi stessi, nel nostro lavoro, pensando che il compagno con te a Milanello è il migliore che puoi avere. E così stiamo lavorando, cercando di trovare soluzioni, di crescere e migliorare. Sulla compattezza, sul senso di coesione… Si dice che non ci sono leader in questa squadra, il leader di questa squadra è il gruppo. Io devo solo cercare di accompagnarlo nel modo migliore per arrivare alle partite nelle migliori condizioni tecniche, tattiche, fisiche e mentali. Centrocampo? Io credo che abbiano caratteristiche che si possono completare l’uno con l’altro. Poi dipende dal tipo di costruzione che vogliamo fare. Oggi abbiamo alzato subito le due mezz’ali, cercare di avere giocate tra le linee per avere più giocatori sulla profondità. Tijji può occupare tutti i ruoli, lo stesso Bennacer. Gli piace questa posizione qua da mezz’ala destra, si può inserire, può rientrare sul sinistro per tirare e fare assist. Dispiace molto che ora dovrà rispondere alla convocazione per la Coppa d’Africa. Speriamo di recuperare Musah, potremo avere altre soluzioni. Ruben è quello che forse deve stare un po’ più alto, lui nel fraseggio e nel costruire non è così portato come gli altri due. Poi però che si abbassi un po’ Isma, che si alzi un po’ Reijnders… Diamo pochi punti di riferimento all’avversario e la manovra non può che beneficiarne. Adesso dobbiamo finire bene il girone d’andata. Dobbiamo fare molti più punti nel girone di ritorno. Dobbiamo consolidare assolutamente il terzo posto per provare a vedere se riusciamo ad avvicinare quelli che ci stanno davanti. L’Europa League deve essere un obiettivo. Ci sono squadre fortissime come il Livepool e il Leverkusen, non penso che noi possiamo essere tanto tanto lontani da loro. Adesso abbiamo i sedicesimi col Rennes, dobbiamo pensare assolutamente che è un obiettivo importante anche se non sarà facile. L’Europa League andando avanti diventa ancora più pesante della Champions giocando di lunedì e domenica, non è facile. Dobbiamo assolutamente provarci con la speranza di avere a disposizione un gruppo più completo che mi possa dare più scelte. Giocare tanto comporterà un dispendio di energie fisiche e mentali elevato. Van Basten in tribuna Non l’ho incrociato, lo saluterei molto volentieri. Ricordo veramente poco di quando giocavo io, ma ricordo bene di quando marcavo van Basten. È stato il giocatore che abbia mai marcato in vita mia, un campione incredibile. Aveva tecnica, fisica, tutto. Un dispiacere enorme quando ha dovuto smettere. Credo anche che sia un’ottima persone, quindi se riesco a salutarlo mi farebbe molto piacere».

The post Pioli a DAZN: «Per Leao fischi d’amore. Vi svelo i nostri obiettivi» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG