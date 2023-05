Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la partita contro la Cremonese. Le dichiarazioni del tecnico rossonero

CHE PESANTEZZA HA QUESTO PAREGGIO – «Siamo delusi stasera, nel modo più assoluto. Non volevamo questo risultato, volevamo vincere. Se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime 4. Dobbiamo trasformare questa delusione per la partita tra 4 giorni».

ANALISI – «Nel primo tempo abbiamo messo in pratica tutto quello che si era preparato e siamo stati pericolosi. Poi mi aspettavo più profondità, c’era lo spazio per andare più sopra. Abbiamo gestito il pallone, controllato la partita. Se non riesci a sbloccare partite del genere diventa più difficile ma una squadra come la nostra non deve perdere lucidità. Dopo è diventata più difficile».

COSA MANCA – «Manca la determinazione nello sbloccare le partite. La squadra ha fatto di tutto per vincere le ultime partite, ma non riuscire a sbloccarle poi con un piccolo errore diventa difficile. Le partite le sapremo indirizzare meglio. Il secondo tempo non mi è piaciuto».

GIROUD E LEAO – «C’erano a Roma e non abbiamo fatto gol lo stesso. Il discorso non è questo, dobbiamo essere più incisivi, precisi nello sbloccare le partite. Quello che non riusciamo a fare è vincere delle partite che avremmo dovuto fare. Stiamo buttando via punti che ci stanno penalizzando in campionato».

PIU’ ATTENZIONE IN DIFESA – «Abbiamo subito un gol dove avevamo due difensori centrali veloci. L’attenzione ce l’hai anche nel far bene l’ultimo passaggio, nell’attaccare bene la porta. Ci vuole in tutte le situazioni. Ultimamente subiamo veramente poco ma alla minima disattenzione subiamo gol. Questo ci deve far lavorare meglio tutti».

STANCHI – «Se ci riferiamo alla partita di stasera ho visto una squadra con energia. La stagione è lunga, impegnativa, per chi è andato avanti in Champions ed Europa. Cerco di gestire bene le forze, ma la squadra ha approcciato bene la partita».

CHAMPIONS – Adesso abbiamo la Lazio, poi la Champions è la Champions. Poi è un bene, vogliamo andare avanti. Ce la giocheremo con le nostre caratteristiche, la nostra volontà e determinazione. Vogliamo continuare.

