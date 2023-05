Pioli a Milan Tv: «Abbiamo perso lucidità e precisione». Le parole del tecnico rossonero dopo il pareggio con la Cremonese

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio contro la Cremonese. Le parole del tecnico rossonero:

PARTITA – «Il risultato è deludente, non è quello che volevamo e cercavamo. Peccato perché stiamo buttando via delle situazioni che ci devono vedere più attenti. Dopo un buonissimo primo tempo, nel secondo tempo ci siamo allungati e innervositi e non abbiamo più giocato da squadra».

COSA MIGLIORARE – «La squadra può migliorare in fase realizzativa. Siamo arrivati in area tantissime volte ma poi non siamo andati in vantaggio, anche in altre partite. Dopo si è complicata e abbiamo fatto più fatica»

COME SI POTEVA RISOLVERE – «Credo che nel primo tempo la squadra ha fatto una buonissima partita ma se non riesce a sbloccare queste partite diventa complicata. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e precisione, pensando individualmente e non più da squadra. Questo non ci ha favorito. Nel primo tempo dovevamo cercare di più la profondità. Non è vero che la Cremonese ci aspettato bassi. Nelle situazioni vicino l’area di rigore c’è mancata la precisione ma non le posizioni per impensierire una difesa così chiusa e compatta»

