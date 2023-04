Pioli a Milan Tv: «Ci crediamo perché siamo il Milan». Le parole del tecnico rossonero nel post partita di Napoli-Milan

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Napoli-Milan. Le parole del tecnico rossonero:

CALEMDARIO – «Per fortuna avremo un calendario molto impegnativo, ora avremo quattro partite di campionato prima delle semifinali. Abbiamo superato una grandissima squadra con la nostra volontà, con il desiderio di superare i momenti difficili. Soddisfatto per i ragazzi, il club e i tifosi, che non ci hanno mai abbandonato e ci hanno aiutato».

MODO DI GIOCARE – «Oggi abbiamo scelto, sia per il vantaggio, sia per Osimhen, di essere più attendisti. Tutti hanno fatto un grande lavoro, Rafa e Brahim grande sacrificio contro una squadra che ha grandissime qualità. Bravi i ragazzi ad aiutare Maignan. Avevo chiesto di gestire bene il pallone nella ripresa. Il doppio vantaggio ci ha impedito un po’ a farlo, lasciando il possesso al Napoli, ma posso capire i ragazzi. Era difficile la gara e i ragazzi hanno preferito rimanere solidi e attenti e meno disponibili a palleggiare un po’ di più, che ci avrebbe reso anche più pericolosi» .

GRUPPO – «Io conosco i ragazzi, se all’esterno hanno altri giudizi non ci interessa. Alleno un gruppo fantastico, abbiamo fatto un passo alla volta e ora proveremo un altro perché ci crediamo, perché siamo il Milan».

SERENITA’ – «Mi sorprende per la capacità di rimanere sereno. A volte sono lì che mi preoccupo un po’, ma questa è la loro forza. Gestire questi tipi di pressione per molti era la prima volta e farlo in un ambiente così caldo era difficile, quindi continuano a sorprendermi. Se ho dormito? Mi addormento sempre presto, poi mi sono svegliato, ma mi aspettavo fuochi d’artificio un po’ più belli»

SEMIFINALE – «Ripeto quello che ho detto prima del Napoli: in Champions è bello incontrare squadre mai incontrato, ma se sarà derby sarà complicato, saranno 7 giorni intensi»

