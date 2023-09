Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si è espresso così dopo la vittoria ottenuta stasera dai suoi ragazzi contro la Roma

Al termine di Roma-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha risposto così alle domande di MilanTV.

SUL MATCH – «Abbiamo approcciato bene oggi, come nelle altre due sfide. Abbiamo subito poco, poi c’è stata l’espulsione: stavo per togliere Tomori, peccato. Però i ragazzi meritavano la partita, la volevano portare a casa e l’abbiamo fatto».

SUL MIO PERCORSO DA ALLENATORE – «Spero di avere ancora tanto da dare. Sono felice dei miei giocatori, del mio club, dei miei tifosi. Voglio togliermi delle soddisfazioni con loro».

SU TOMORI – «Fik stava facendo una grandissima partita, con grandi letture in fase difensiva e in costruzione. Lui è molto aggressivo, è vero che a volte dovrebbe temporeggiare. L’avrei cambiato, è un grande peccato. E non l’avremo per il derby, purtroppo».

SU JOVIC – «Era in una lista di giocatori che avevamo seguito. Arriva da una stagione un po’ difficile, ma sarà voglioso e cercherà il riscatto con noi. L’ho sentito».

