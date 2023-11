Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky prima di Milan-Borussia Dortmund, Stefano Pioli ha dichiarato:

COPPA DAVIS E MILAN – «Saremo felice se domani ci fosse Sinner potendogli fare dei complimenti di persona. Il gruppo della Nazionale di tennis si vedeva e percepiva, complimenti a tutti e a Volandri per il lavoro che ha fatto. C’era grande empatia. Noi su questa situazione abbiamo sempre lavorato tanto, con la voglia di trovare delle soluzioni ed essere autocritici. Domani servirà una prestazione di squadra e di spirito. L’avversario è forte».

SNODO STAGIONALE – «Tutte le partite possono cambiare la stagione, vogliamo essere competitivi in entrambi i fronti. Passaggio quasi decisivo, lo affronteremo con la giusta mentalità».

COMPATTEZZA – «Soprattutto nelle difficoltà siamo sempre stati compatti. Facile essere uniti quando le cose vanno bene, più difficile esserlo quando c’è negatività. Apprezzo molto il comportamento dei miei giocatori e del mio club. Giroud è una delle parti strutturali di questa situazione, grande giocatore e grande persona. Fondamentale nei momenti delicati».

BORUSSIA E CAMARDA – «Dobbiamo rifare la stessa gara fatta col PSG. Abbiamo creduto nelle nostre qualità. Servirà anche domani. Camarda Mi è piaciuto molto come i suoi compagni lo hanno accompagnato in questa prima esperienza. Grande dimostrazione di unità. Lui sta facendo quello che mi aspettavo, non sta cambiando niente. Grande entusiasmo nel lavoro, noi dovremo assecondarlo. Il suo percorso andrà costruito con calma per continuare a crescere anche sbagliando».

ASSENZE – «Tutte le squadre soffrono con delle assenze, non stiamo parlando di 2-3 assenze. Sono cinque-sei che possono determinare. In campionato però abbiamo pagato il nostro atteggiamento mentale per portare qualche punto in più a casa. Ci abbiamo lavorato, speriamo che le cose vadano meglio».

The post Pioli a Sky: «Dobbiamo rifare la stessa gara fatta col PSG. Gruppo eccezionale, su Giroud e Camarda…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG