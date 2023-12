Il tecnico del Milan Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti la Serie A e le ambizioni del club per rivaleggiare con l’Inter

Il Milan di Stefano Pioli chiude con una vittoria il 2023 e si prepara a cominciare nel migliore dei modi il 2024, dando qualche grana all’Inter per la classifica. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero a Sky Sport dopo il successo conquistato col Sassuolo.

LE PAROLE- «Si poteva fare meglio, dobbiamo trovare continuità all’interno della partita. Ma questa partita andava affrontata così. Abbiamo concesso il giusto, è la risposta di un gruppo coeso e compatto che non si è mai arreso alle difficoltà, ma ha cercato di superarle. Mi fido di loro, hanno senso di appartenenza e rispetto. Fin quando sarò qui, vuol dire che il Milan ha fiducia in me, non ho mai avuto indicazioni diverse. Nel 2023 non è andato tutto come volevamo, proveremo a fare meglio nel 2024»

L’articolo Pioli a Sky Sport: «Il 2023 non è andato come volevamo, per il 2024 spero di…» proviene da Inter News 24.

