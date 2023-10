Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo il match di Champions contro il Borussia Dortmund

Stefano Pioli a Sky dopo Borussia Dortmund Milan.

DELUSO – «Volevamo vincere, nella prima partita non ci siamo riusciti e lo meritavamo. Nel primo tempo non siamo stati precisi a livello tecnico ma abbiamo fatto una grande ripresa. Non essere riusciti a sfruttare le occasioni dispiace, ma guardiamo avanti con fiducia»

0 GOL FATTI – «Ci è mancata precisione sotto porta, efficacia dentro l’area avversaria. Bastava poco per sbloccare la partita, è stata la classica partita di Champions contro un avversario tosto, energico. Dobbiamo guardare avanti con fiducia, sapevamo della difficoltà del girone»

GIRONE – «Lo viviamo con concentrazione, sapendo che non si può sbagliare un colpo e la qualificazione sarà difficile visto che le squadre sono di livello. Pensiamo a finire bene questa partita di campionato e poi ci prepareremo al Psg»

LEAO – «Ha fatto un’ottima partita, ci si aspetta sempre faccia cose eccezionali ma gli si può concedere anche qualche errore, qualche scelta sbagliata. È stato una spina nel fianco. Il non vincere queste partite di Champions crea dei rimpianti. Bisogna migliorare delle situazioni che non ci vedono ancora cinici in Champions»

The post Pioli a Sky: «Volevamo vincere, lo meritavamo. Leao? Ci si aspetta sempre faccia cose eccezionali» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG