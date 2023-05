Pioli, c’è la fiducia di Cardinale: un aspetto però sarà decisivo! Il tecnico rossonero ha la sua fiducia, ma la Champions deciderà tutto

Il futuro di alcuni protagonisti del Milan dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Qualora raggiungesse il quarto posto, Pioli è il primo a ricevere un voto alto: un 8, come direbbe Paolo Maldini. In caso di quinto posto, la sufficienza del tecnico rossonero potrebbe abbassarsi, ma l’obiettivo della qualificazione è comunque possibile, in attesa di una probabile penalizzazione per la Juventus.

Obiettivi a parte, il contratto che lega Pioli alla società è fino al 2024 e difficilmente la società si libererà di lui. Perché non si pagheranno due tecnici e soprattutto perché la società e Cardinale stimano Pioli. Per come ha trascinato il Milan dopo la gestione di Giampaolo, per lo scudetto dello scorso anno e per la semifinale di Champions League di quest’anno.

Non solo campo, Pioli è apprezzato anche per il profilo che tiene con i media. Anche per questo motivo è stato difeso nel momento buio di gennaio: la qualificazione diventa però decisiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

