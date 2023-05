Pioli: «Ci tenevamo a fare bene e hanno festeggiato com’è giusto». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn del discorso giocatori al termine della partita contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Hanno parlato loro, come è giusto che sia: sono stati gli attori principali. Ci tenevamo di fare ben stasera per non arrivare all’ultima partita. Hanno festeggiato com’è giusto e non posso che ringraziarli: abbiamo avuto alti e bassi ma il gruppo non ha mai smesso di credere nel lavoro, nell’essere coesi»

