Pioli deluso: «Due punti persi con l’Atalanta. Rigore? Giroud non fa niente…». Le parole dopo il pareggio del Milan

Pioli a Dazn ha manifestato il suo rammarico dopo il pareggio del Milan con l’Atalanta che ha portato i rossoneri a -4 dalla Juve.

RIGORE GIROUD HOLM – «Troppo poco per due cose: Holm si mette le mani in faccia, in testa, e non è lì che è stato colpito. Poi è troppo poco per il metro di arbitraggio di Daniele Orsato. In assoluto è l’arbitro che fischia meno falli, Giroud non fa niente e Holm si mette le mani in testa. Ma bravi loro, però va be fa niente peccato».

DUE PUNTI PERSI – «Anche stasera, anche altre volte ma anche stasera perché meritavamo di vincere. Non siamo riusciti a fare più gol degli avversari, ma è stata la nostra miglior partita del mio Milan contro l’Atalanta. Dovevamo fare qualche gol in più e questo è un peccato. Questa è la miglior prestazione della settimana, ci sono tante cose positive tranne il risultato».

