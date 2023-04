Stefano Pioli, interventuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match del Milan contro il Lecce tra le varie ha elogiato Maignan

MAIGNAN – «Tutte le squadre importanti hanno nel proprio organico dei campioni e loro fanno al differenza. Maignan è un campiona in tutto, fisicamente, mentalmente, spiritualmente. Lui fa la differenza, non solo per la parata».

