L’allenatore del Milan Stefano Pioli, avversario dell’Inter nella lotta per lo Scudetto, ha così svelato le ambizioni dei rossoneri

Rivale dell’Inter in campionato, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così a Milan TV dopo la sfida contro il Rennes. Questa volta però, la domanda non è sulle ambizioni in campionato ma quelle di vittoria in Europa League.

NAVE SALPATA VERSO LA FINALE? – «Siamo il Milan, giusta l’ambizione. Siamo i sesti favoriti con solo il 5% di probabilità di vincere, prima di noi ce ne sono tante. Pensiamo solo al ritorno e poi, partita per partita, a passare tutti i turni per arrivare alla fine».

