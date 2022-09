Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan soffermandosi anche sulle scelte di formazione

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan soffermandosi anche sulle scelte di formazione:

«Le scelte le farò domani mattina nell’ultima rifinitura. Oggi mi è sembrato che stessero tutti bene, questo è importante. Per le rotazioni le avevo già preparate in precedenza ma le partite mi diranno come interpretarle di volta in volta»

The post Pioli: «Formazione? Domani mattina farò le mie scelte» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG