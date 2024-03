Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la partita di ritorno contro lo Slavia Praga di Europa League: l’ha detto sull’Inter

Stefano Pioli a Sky dopo Slavia Praga Milan spende anche qualche parola sulla recente eliminazione dell’Inter dalla Champions League.

GAP IN EUROPA – «È diminuito, malgrado le squadre big straniere fanno degli investimenti, hanno possibilità economiche diverse dalle nostre. L’anno scorso abbiamo avuto l’Inter finalista in Champions, la Roma in Europa League, sorprende l’eliminazione di ieri dell’Inter. Non siamo così lontano, ma se i nostri dirimpettai esteri continuano a spendere non è facile per nessuno».

