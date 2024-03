Il tecnico dell’Inter analizza la sconfitta in Champions e si prepara alla gara di Serie A contro il Napoli: le probabili formazioni

Un chiaro esempio della fatica dell’Inter dopo la strenua battaglia contro l’Atletico Madrid è rappresentato da Alessandro Bastoni, che è stato sostituito nel finale del secondo tempo regolamentare dopo aver richiesto il cambio.

Lo stesso vale per Federico Dimarco. Anche Nicolò Barella ha mostrato segni di stanchezza, come evidenziato dalla grande occasione sprecata, che è stata influenzata principalmente dalla sua condizione fisica verso la fine della partita.

Questo incontro in Champions League spinge Simone Inzaghi a riflettere su alcune scelte in vista della partita contro il Napoli di domenica. Uno dei giocatori che sembrava essere in forma atletica migliore è Yann Bisseck, il quale potrebbe sostituire Benjamin Pavard come titolare.

È probabile il ritorno di Francesco Acerbi al centro della difesa, con Matteo Darmian sulla destra. Inoltre, è da valutare quali scelte verranno effettuate a centrocampo, con Davide Frattesi che è desideroso di dare un po’ di riposo a uno tra Barella ed Henrik Mkhitaryan.

L'articolo Probabili formazioni Inter Napoli: Inzaghi ragiona su quel giocatore proviene da Inter News 24.

