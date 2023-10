Pioli pensa al sostituto di Chukwueze: ecco i tre nomi fatti dal tecnico rossonero in conferenza stampa

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in conferenza stampa per quanto il sostituto di Chukwueze che starà lontano dal campo per un mese. Queste le sue parole sull’esterno destro che potrebbe giocare.

ESTERNO DESTRO – «L’ alternativa più adatta è Romero, può trovare spazio in caso Pulisic dovesse avere bisogno, potrebbe farlo anche Musah. In questo momento mi sento coperto».

