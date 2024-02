Pioli promosso a pieni voti dopo la vittoria di ieri sera del suo Milan contro il Napoli: il giudizio della Gazzetta dello Sport

Stefano Pioli è stato promosso con un bel 6.5 dalla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di ieri sera del suo Milan contro il Napoli a San Siro. Ecco il giudizio della Rosea:

PAROLE – «Parte aggressivo come piace a Sacchi, raggiunto a 220 partite. Finisce a 3, vietatissimo nel 1989. In mezzo, un Milan non scintillante ma solido».

The post Pioli promosso a pieni voti dopo Milan Napoli: «Raggiunge Sacchi e parte aggressivo come lui. Solido nel finale» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG