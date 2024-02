Milan-Napoli, Massimo Caputi ha analizzato la vittoria dei rossoneri contro i partenopei di Walter Mazzarri: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Massimo Caputi ha parlato così di Milan-Napoli:

PAROLE – «Per il Milan prestazione di carattere e sostanza per un successo che più che consolidare il 3 posto vuol dire credere nell’ inseguire chi è davanti. Per il Napoli una sconfitta che complica la corsa al 4° posto e che conferma il problema del gol in trasferta».

