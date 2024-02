Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta ieri a San Siro contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la gara tra Milan e Napoli, Yacine Adli ha dichiarato:

CLEAN SHEET – «Non so se stiamo ritornando, ma siamo più concreti, creiamo più occasioni. Nelle ultime partite abbiamo avuto qualche difficoltà a livello difensivo, volevamo fare meglio sotto questo aspetto contro il Napoli. Il clean-sheet ci farà bene».

VITTORIA – «E’ importante per la fiducia di tutta la squadra. Non aver subito gol fa bene a tutti».

CLASSIFICA – «Dobbiamo pensare solo al Rennes. Vogliamo vincere. Per ora mettiamo in pausa il campionato e pensiamo all’Europa. Vogliamo fare una grande partita contro il Rennes».

RENNES – «L’ho incontrato due anni fa. In casa loro ho perso 6-0, quindi so che è una quadra con qualità. Vogliamo fare una grande partita e andare avanti in Europa League».

