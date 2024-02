Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del momento vissuto dall’esterno rossonero Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Durante l’intervento a Radio Anch’io lo Sport su Rai Radio 1, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha voluto rincuorare Rafael Leao, autore dell’assist decisivo per la rete di Theo Hernandez ma ancora a secco di gol nonostante le tante occasioni avute. Il classe ’99 non segna in campionato dallo scorso 23 settembre (Milan-Verona 1-0).

LEAO – «I suoi gol mi piacciono da matti, ma se continua a fare degli assist come quello di ieri mi va anche molto bene così».

LE PAROLE DI SCARONI A RAI RADIO 1

