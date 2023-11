Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla viglia del match con l’Udinese della classifica di Serie A, con l’Inter in vetta

In cofnerenza stampa alla vigilia del match di campionato con l’Udinese, l’allenatore rossonero Pioli parla così della distanza dall’Inter in classifica.

LE PAROLE- «Normale che veniamo criticati se per tre partite il Milan non vince una sfida e credo che sia anche giusto così. Noi dobbiamo lavorare cercando di migliorare la nostra prestazione perché abbiamo avuto tre scontri diretti e non siamo riusciti a vincerne nemmeno uno. Credo che comunque in queste tre partite abbiamo fatto tante cose buone e positive. Però dobbiamo che dobbiamo ancora alzare il nostro livello. Su questo siamo assolutamente concentrati e questo è quello che vogliamo fare. Poi non è adesso un dramma essere a tre punti. Ma è chiaro che dobbiamo e vogliamo dimostrare di essere competitivi per cercare di migliorare, di vincere più partite, di migliorare la posizione in Champions League e di vincere la partita di domani».

