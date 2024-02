Pioli risponde alle critiche dopo il KO di Monza: «Se in una grande squadra non ottieni i risultati…». Le dichiarazioni in conferenza

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Rennes ritornando sulla brutta sconfitta contro il Monza.

COME RISPONDE ALLE CRITICHE – «Va bene tutto, noi lavoriamo per i risultati e in una grande squadra se non li ottieni vieni criticato».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI RENNES MILAN

