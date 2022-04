L’allenatore del Milan Stefano Pioli non è d’accordo con la decisione del V. A. R. e del direttore di gara di annullare la rete di Bennacer ma ammette la sconfitta.

Stefano Pioli ammette gli errori commessi dalla sua squadra nelle interviste a SportMediaset. “Sensazioni difficili, volevamo vincerla, non ci siamo riusciti, contro un avversario forte. Il risultato è pesante e netto, non credo ci sia stata tutta questa differenza, ma hanno sempre segnato nei momenti giusti. Il 2-1 ci avrebbe dato la possibilità, poi è diventato più difficile”.

Ismael Bennacer

“Loro hanno giocato con più qualità, noi abbiamo commesso qualche errore. Non era la nostra serata. Questa è l’opportunità di dimostrare di essere davvero forti ora per pensare alle ultime 5 di campionato e giocarci tutti da qui alla fine. Sulla rete annullata a Bennacer per fuorigioco di Kalulu: “Guarda la reazione di Handanovic, se protesta o no… Ho detto tutto. Dimmi un portiere che non ha reazione così… Immagina come avrebbe corso, non fa nulla invece. Ma dai su, dai su. Grazie, buona sera, arrivederci”; il tecnico quindi va via senza voler rispondere ad altre domande.

