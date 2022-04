Stasera si gioca la seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia Juventus-Fiorentina, chi vince trova l’Inter in finale.

Si parte dall’1-0 per i bianconeri grazie all’autorete di Venuti a tempo scaduto; ai viola serve l’impresa. Allegri dovrebbe scegliere Perin in porta e adattare Danilo a centrocampo, un reparto falcidiato dalle assenze. La Fiorentina perde Castrovilli per un gravissimo infortunio al ginocchio, ecco le probabili formazioni.

Nikola Milenkovic

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Morata, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Pellegrini, Kean, Rugani, Miretti.

Indisponibili: Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Squalificati: –

Diffidati: Alex Sandro, De Sciglio, Pellegrini.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti; Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Gonzalez, Saponara, Cabral. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Martinez Quarta, Nastasic, Amrabat, Bonaventura, Callejon, Sottil, Ikoné, Piatek, Kokorin.

Indisponibili: Castrovilli.

Squalificati: –

Diffidati: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Igor, Milenkovic, Torreira.

