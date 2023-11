Stefano Pioli ha parlato anche della possibile accoglienza del pubblico di San Siro all’ex Donnarumma: le sue parole in conferenza

Stefano Pioli ha toccato anche il tema Donnarumma in conferenza stampa:

«Credo che i nostri tifosi faranno di tutto per incitare la squadra se noi noi dimostreremo di giocare da Milan: hanno un grande amore per i nostri colori. Dipende da noi trascinare i nostri tifosi e far sì che San Siro sia una marcia in più».

